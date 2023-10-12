Британия отправит два военных корабля в Средиземноморье в знак поддержки Израиля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил появившиеся в прессе сообщения о том, что Лондон отправит два военных корабля королевского вспомогательного флота в восточную часть Средиземного моря в знак поддержки Израиля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в заявлении канцелярии премьера, большой десантный корабль RFA Lyme Bay и корабль RFA Argus в общей сложности с тремя вертолетами Merlin на борту и ротой морских пехотинцев прибудут в Средиземноморье на следующей неделе. Кроме того, с 13 октября патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС Великобритании начнут выполнять разведывательные полеты в регионе в целях "отслеживания угроз региональной безопасности, таких как передача вооружений террористическим группировкам".

Ранее власти США объявили о переброске двух авианосцев в Средиземное море.