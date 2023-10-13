Глава Пентагона посетит Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин 13 октября посетит Израиль, передает Day.Az.

Согласно информации, Остин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими членами кабинета министров.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".