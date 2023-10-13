https://news.day.az/world/1606091.html Главы Еврокомиссии и Европарламента посетят Израиль
Главы Еврокомиссии и Европарламента посетят Израиль
Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола совершат в пятницу, 13 октября, визит в Израиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕК.
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Роберта Метсола завтра, в пятницу, посетят Израиль, чтобы выразить солидарность с жертвами террористических атак ХАМАС и встретиться с израильским руководством", - отмечается в заявлении ЕК. В нем уточняется, что программа визита будет объявлена позже.
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