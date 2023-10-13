Главы Еврокомиссии и Европарламента посетят Израиль

Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола совершат в пятницу, 13 октября, визит в Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Роберта Метсола завтра, в пятницу, посетят Израиль, чтобы выразить солидарность с жертвами террористических атак ХАМАС и встретиться с израильским руководством", - отмечается в заявлении ЕК. В нем уточняется, что программа визита будет объявлена позже.