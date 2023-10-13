Во Франции запретили любые акции в поддержку Палестины

Полицейские и жандармы задержали 10 участников несанкционированной манифестации в поддержку Палестины, организованной на площади Республики в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Кроме того, еще 24 человека получили штрафы за участие в запрещенной властями демонстрации. По данным префектуры полиции Парижа, на площади в четверг вечером собралось 3 тыс. человек.

Полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Участники акции не подчинились приказам стражей порядка, после чего те задействовали дубинки и приступили к задержаниям.

Ранее в четверг министр внутренних дел Франции распорядился не допускать проведения каких-либо манифестаций в поддержку Палестины на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. Как уточнила газета Le Monde, в телеграмме, разосланной префектам страны, Дарманен потребовал обеспечить "систематическую и видимую безопасность всех учреждений, которые посещают французы еврейской конфессии", включая школы и синагоги. Одновременно он отдал распоряжение задерживать тех, кто примет участие в манифестации вопреки запрету, а также "нарушителей порядка" и непосредственно организаторов акций в связи с тем, что "демонстрации в поддержку Палестины могут спровоцировать нарушение общественного порядка".