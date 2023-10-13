США могут пересмотреть решение не отправлять войска на Ближний Восток

Решение американской администрации не отправлять войска на Ближний Восток в связи с обострением палестино-израильского конфликта может быть пересмотрено.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, в администрации президента США Джо Байдена считают, что "ситуация становится все более сложной и представляет вызовы для лидеров США и Израиля на фоне кризиса с заложниками". "Администрация Байдена исключила отправку войск, в том числе сил специального назначения, в Газу в рамках попыток освободить находящихся там в заложниках американцев. Но это решение, о котором объявил высокопоставленный чиновник в Белом доме, может быть пересмотрено", - отмечает издание.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 12 октября заявил на брифинге, что администрация Соединенных Штатов не планирует отправлять американских военнослужащих в Израиль. Кирби отказался уточнить, считает ли вашингтонская администрация допустимыми действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа.