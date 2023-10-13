Британия направит своих военных в Средиземноморье для поддержки Израиля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направляет британских военных в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля.

Как пееедает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает канцелярия премьера.

"Военная группировка, включающая самолет P-8 (противолодочный Boeing P-8 Poseidon), средства наблюдения, два корабля ВМС - Lyme Bay и Argus, три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты, будет находиться в состоянии готовности для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также для обеспечения сдерживания и безопасности", - говорится в релизе на сайте канцелярии.

Отмечается, что самолеты морского патрулирования и разведывательной авиации начнут работать в регионе уже с пятницы для отслеживания угроз региональной стабильности, таких как "трансфер оружия террористическим группировкам".

В свою очередь, оперативная группа ВМС прибудет в Восточное Средиземноморье на следующей неделе "как чрезвычайная мера для поддержки гуманитарных усилий", уточнили в канцелярии.

Кроме того, согласно релизу, премьер-министр попросил усилить военные группировки в Израиле, на Кипре и по всему региону для поддержки чрезвычайного планирования и усилий соседних стран в случае любых последствий нестабильности в Израиле.

Ранее газета Guardian сообщала, что британские военные перебросят дополнительные силы на восток Средиземного моря, чтобы выразить поддержку Израилю.

Отмечалось, что в данный район перебросят десантный и эвакуационный корабли, патрульные самолеты и несколько вертолетов. Одной из задач британских сил в восточных районах Средиземного моря будет, как сообщает газета, "отслеживание угроз для региональной стабильности". Кроме того, военные, если это потребуется, будут готовы оказать поддержку Армии обороны Израиля.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.