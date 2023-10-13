Над проармянским сенатором Бобом Менендесом сгущаются тучи

Федеральные прокуроры США обвинили проармянского сенатора Боба Менендеса в четверг в том, что он тайно действовал в качестве агента правительства Египта, будучи председателем комитета по международным отношениям Сената.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politico, это пополнило список уголовных обвинений, по которым демократу из Нью-Джерси было предъявлено обвинение в прошлом месяце.

Манхэттенские прокуроры представили обновленное обвинительное заключение, в которое добавлено обвинение в сговоре с целью использования государственного должностного лица в качестве иностранного агента. Утверждается, что Менендес со своей женой-армянкой Надин Арсланян продвигали интересы правительства Египта, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента.

Новое обвинение было выдвинуто через три недели после того, как Менендес был обвинен в сговоре с целью взяточничества, сговоре с целью мошенничества в сфере частных услуг и сговоре с целью вымогательства. Этот набор обвинений также был сосредоточен на предполагаемых попытках Менендеса защитить интересы Египта.