Боррель пытается успокоить Поднебесную

Евросоюз не стремится сдерживать рост Китая в мире, напротив, выступает за сотрудничество с КНР по таким ключевым глобальным вопросам, как изменение климата и здравоохранение. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не стремимся сдерживать рост Китая глобально. Напротив, мы хотим, чтобы Китай стал сильнее вовлечен в глобальные вопросы, такие как изменение климата, здравоохранение, облегчение долгового бремени в развивающихся странах", - указал Боррель. "Мы хотим сотрудничать с Китаем по всем основным глобальным вызовам, поэтому любая форма разъединения не только нежелательна, но и невозможна", - говорится в его статье.

Боррель с 12 октября находится с визитом в Китае, он завершится 14 октября. Глава дипломатии ЕС примет участие в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Визит Борреля в КНР в этом году откладывался дважды: в апреле из-за его положительного теста на COVID-19 и летом после исчезновения из публичного поля занимавшего тогда пост главы МИД Китая Цинь Гана.