Президент Сербии анонсировал переговоры с Си Цзиньпином

Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что в ходе визита в Китай на международный форум "Один пояс - один путь" проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и ожидает встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я еду в воскресенье в Китай, в понедельник или вторник у меня будет двустороння встреча с председателем КНР Си Цзиньпином", - отметил Вучич в эфире телеканала Prva TV.

Сербский лидер также отметил, что нет договоренностей относительно встречи с Путиным, но заявил о том, что рассчитывает встретиться с ним на полях форума. "Нет назначенных двусторонних переговоров с президентом Путиным, мы не планировали, но я полагаю, что мы увидимся на форуме", - указал глава государства.

26 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что даты визита президента в Китай определены, но пока не называются.

Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в китайской столице с 17 по 18 октября. Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Китая. Во время мероприятия состоятся двусторонние встречи с прибывшими лидерами других стран.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином. Ее цель - активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.