Переговоры по поставкам зерна из России в Африку продолжаются

Переговоры по вопросу поставок российского зерна в страны Африки при содействии Турции и Катара продолжаются. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре, передает Day.Az.

"Продолжается диалог относительно поставок российского зерна в африканские страны с участием Турции и Катара. Дискуссия по данной теме остается активной. Для инициации поставок необходимо устранить административные препятствия", - пояснил он.

По его словам, речь идет о поставке 1 млн тонн зерна из РФ в Турцию для переработки в муку, после чего она будет отправлена в африканские государства.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, они обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.