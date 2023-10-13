США начали переброску разведывательно-ударных дронов на Окинаву

Военное командование США в Японии начало переброску восьми разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper на остров Окинава в Восточно-Китайском море. Церемония прошла на базе Каноя на острове Кюсю, где беспилотники до сих пор находились в течение года, передает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На пресс-конференции в Токио 10 октября министр обороны Японии Минору Кихара сообщил, что эти дроны будут размещены на базе Кадэна на Окинаве - крупнейшем объекте ВВС США за пределами американской территории. Сроки их пребывания там не объявляются. Запускать беспилотники с базы Кадэна начнут с ноября.

Размещение MQ-9A Reaper на Окинаве должно существенно повысить разведывательные возможности США и Японии в Восточно-Китайском море, где в районе Тайваня сохраняется напряженность.

Беспилотник MQ-9A Reaper с размахом крыльев 20 м оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета - 24 часа. Беспилотник, помимо выполнения разведывательных функций, способен нести ракеты класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух", а также управляемые планирующие бомбы с лазерным наведением.