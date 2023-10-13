Иран видит перспективу открытия новых фронтов против Израиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что открытие других фронтов борьбы против Израиля все еще возможно.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на ТАСС.

"В свете продолжающейся агрессии и военных преступлений, совершаемых Израилем против палестинцев, а также блокады Газы вероятность открытия других фронтов существует", - подчеркнул министр в комментарии телеканалу Al Mayadeen по прибытии в Бейрут.

По его словам, исламские государства "не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль". Иранский министр назвал военным преступлением "лишение гражданского населения воды и электричества, а также непрерывные бомбардировки жилых районов Газы".

Абдоллахиян добавил, что Иран "продолжает оказывать политическую и информационную поддержку палестинскому сопротивлению". Он подчеркнул, что между Ираном и Саудовской Аравией "существует координация в рамках общей стратегии по поддержке Палестины".