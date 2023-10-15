В Лондоне объявили о закрытии двух еврейских школ из-за роста антисемитизма

Две еврейские школы в Лондоне решили временно приостановить свою работу из-за роста антисемитических инцидентов после обострения конфликта Палестины и Израиля.

Об этом передает телеканал Sky News, ссылаясь на письма организаций, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Две еврейские школы на севере Лондона закрывают свои двери "в интересах безопасности наших драгоценных детей"", - отмечается в публикации телеканала. Предполагается, что учебные учреждения откроются в понедельник, 16 октября.

Другие школы предлагают ученикам-евреям скрывать свою школьную форму из-за опасений "ответных атак" на фоне конфликта в Израиле.