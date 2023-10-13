В Польше выразили недовольство общением Украины с Евросоюзом

Польские чиновники недовольны тем, что Киев самостоятельно ведет переговоры с Евросоюзом, игнорируя посредничество Варшавы. Об этом сообщает издание Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам директора Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаля Барановского, некоторые польские чиновники называют отношения с украинской стороной "неудачным романом". Они также считают, что действия Киева являются предательством.

Эксперт подчеркивает, что напряжение в отношениях двух государств в дальнейшем могут стать проблемой для Вашингтона. Он отметил, что сотрудничество Украины и Польши является элементом безопасности в Европе.

Руководитель польского аналитического центра ECFR Петр Бурас считает, что из-за низкого влияния Польши в Евросоюзе ее участие в отношениях Киева с Европой является контрпродуктивным.