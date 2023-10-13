США готовятся передать Израилю военную помощь

Соединенные Штаты передадут Армии обороны Израиля средства ПВО, артиллерии и боеприпасы. Об этом сообщило специализированное издание Defense News со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Речь идет о] боеприпасах и средствах ПВО. <...>. Мы намерены постоянно поставлять и то, и другое Армии обороны Израиля", - сказал чиновник журналистам в преддверии визита главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль.

Представитель Пентагона указал, что США также поставят Израилю высокоточные боеприпасы и ракеты-перехватчики для израильской системы ПВО "Железный купол". Чиновник не стал уточнять, какие именно боеприпасы и в каком количестве будут переданы.

При этом чиновник Минобороны подчеркнул, что "запрос [Израиля] на дополнительную систему "Железный купол", по всей видимости, "будет [рассматриваться] сверх того, что Израиль уже заказал".

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты активно осуществляют экстренную поставку оружия Израилю в связи с резкой эскалацией напряженности в зоне ближневосточного конфликта, но при этом продолжат поддерживать и Украину.