Новый штамм COVID-19 добрался до Армении

В Армении зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и СOVID-19. При этом в республике пока не обнаружены возбудители вируса гриппа.

Как передает Day.Az, об этом армянским СМИ сообщили в Минздраве страны.

"В частности, выявлены возбудители риновируса, респираторно-синцитиального вируса и коронавирусной инфекции (SARS-COV-2). Преобладают возбудители COVID", - сообщили в Минздраве Армении.

Отмечается, что в Армении впервые был обнаружен субвариант коронавируса - SARS-CoV-2 - EG.5 (Эрис). Симптомы нового подвида - кашель, чихание, головная боль, лихорадка. В стране также циркулируют штаммы XBB.1.5 (Кракен), Xbb.2.3 (Акрукс).

Коэффициент репродукции COVID-19 составил 1,4. При этом за первые девять месяцев 2023 года в стране было зарегистрировано 12 случаев мультисиcтемного воспалительного синдрома, ассоциированного с COVID (Кавасаки-подобный синдром), среди граждан в возрасте до 18 лет. Все они получили соответствующее лечение.