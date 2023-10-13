Израиль выпустил ракеты в направлении Ливана

Израильская система ПВО "Железный купол" выпустила две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура на юге страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ливанское национальное агентство Al Wataniya.

По его данным, над Эн-Накурой также барражируют израильские самолеты-разведчики. Информации о том, почему активировался "Железный купол", агентство не приводит.