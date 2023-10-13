https://news.day.az/world/1606180.html Израиль выпустил ракеты в направлении Ливана
Израиль выпустил ракеты в направлении Ливана
Израильская система ПВО "Железный купол" выпустила две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура на юге страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ливанское национальное агентство Al Wataniya.
По его данным, над Эн-Накурой также барражируют израильские самолеты-разведчики. Информации о том, почему активировался "Железный купол", агентство не приводит.
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