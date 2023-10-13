Израиль стягивает дополнительные силы к сектору Газа

Израиль стягивает подкрепления к границам сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает телеканал Al Hadath.

Дополнительные подробности не приводятся.

Ранее в западных СМИ появлялась информация о том, что армия Израиля в ближайшие дни может начать широкомасштабное наземное наступление в секторе Газа.

Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ обратился к жителям сектора Газа.