https://news.day.az/world/1606187.html Израиль стягивает дополнительные силы к сектору Газа
Израиль стягивает дополнительные силы к сектору Газа
Израиль стягивает подкрепления к границам сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает телеканал Al Hadath.
Дополнительные подробности не приводятся.
Ранее в западных СМИ появлялась информация о том, что армия Израиля в ближайшие дни может начать широкомасштабное наземное наступление в секторе Газа.
Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ обратился к жителям сектора Газа.
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