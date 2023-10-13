Лидеры Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы делимитации границ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудил в Бишкеке с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном вопросы делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

"Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, широкий спектр тем, в том числе и вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

Жапаров и Рахмон также обменялись мнениями "по региональной и международной повестке дня" и предстоящего заседания Совета глав государств-участников СНГ.

"Главы государств подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога для укрепления добрососедства между двумя странами и народами, выразив готовность к открытой и обстоятельной беседе по всем направлениям двустороннего сотрудничества", - отмечает пресс-служба.