Глава Пентагона прибыл в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль.

Как передает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило Агентство Франс Пресс (AFP).

В рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.

Вчера Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве, что пока существуют США, Израиль никогда не останется один.

Отметим, что США оказали Израилю первую военную помощь. Самолет с боеприпасами приземлился на израильской авиабазе Неватим. Согласно информации, боеприпасы предназначены для нанесения разрушительных ударов и других целей. Пока неясно, о каких целях идет речь.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

Ранее мы писали о том, что Израиль стягивает дополнительные силы к сектору Газа.