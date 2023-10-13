В Германии назвали причину расширения Евросоюза

Расширение Евросоюза связано с вопросами безопасности, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью журналу Brigitte. Такое мнение она высказала на дискуссионном мероприятии, организованном изданием, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бербок предложила взглянуть на обстановку в Косово, Сербии, Боснии и Герцеговине.

Глава германского оборонного ведомства предполагает, что если в вышеуказанном регионе не будет европейского влияния, то "там будут другие - Россия или Китай".

"Именно поэтому расширение Евросоюза для нас является геостратегическим положением, вопросом политики безопасности", - резюмировала политик.