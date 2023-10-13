Иран получил доступ к заблокированным миллиардам

Иран получил доступ к своим активам в размере $10 млрд, которые были ранее заблокированы в Ираке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на Центральный банк исламской республики.

Эти средства разморожены наряду с $6 млрд, недавно разблокированными в Южной Корее и переведенными на счет в Катаре, говорится в сообщении.

В июне 2023 года правительство Ирака обратилось к США с просьбой помочь решить проблему его финансовых обязательств перед Ираном за экспорт газа и электроэнергии. Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии и газа для своих электростанций из Ирана. При этом Вашингтон на протяжении последних лет препятствовал оплате Багдадом задолженности перед Тегераном. В конце апреля 2023 года она составляла около $10 млрд.