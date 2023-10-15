Китай думает над созданием фонда для поддержки рынка акций
Власти Китая рассматривают возможность создания стабилизационного фонда для поддержки рынка акций страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Финансовые регуляторы КНР, в том числе Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission, CSRC), провели по меньшей мере два раунда консультаций с участниками рынка за последние месяцы и уже представили предварительный план на рассмотрение правительства страны, отмечают источники агентства.
Предполагается, что стабфонд будет иметь доступ к капиталу на общую сумму в сотни миллиардов юаней, сообщил один из источников.
Власти Китая приняли ряд мер для поддержки рынка акций в этом году, в том числе снизили комиссионные за транзакции и гербовый сбор за сделки купли-продажи бумаг. Тем не менее, фондовый индекс CSI 300 на этой неделе упал до минимального уровня за 11 месяцев, и на данный момент его значение на 37% ниже пика, зафиксированного в 2021 году.
"Проблема для китайского фондового рынка заключается в недостатке доверия инвесторов к перспективам роста экономики КНР, и интервенции стабилизационного фонда не решат эту проблему, - полагает директор инвестбанка Chanson & Co. в Пекине Шэнь Мэн. - В худшем случае интервенции спровоцируют спекулятивную торговлю. Сейчас действительно не лучшее время для создания такого механизма".
Накануне стало известно, что китайский суверенный фонд Central Huijin Investment увеличил доли в четырех крупнейших банках страны впервые с 2015 года. Эта информация была воспринята трейдерами как сигнал, что Пекин наращивает усилия по поддержке экономики и фондового рынка. В последнее время все больше китайских экономистов и инвесторов призывают Китай к прямым интервенциям на фондовом рынке для его стабилизации.
В период спада на китайском рынке в 2015 году Пекин предоставил госкомпании China Securities Finance Corp. доступ к ресурсам на сумму порядка 3 трлн юаней ($410 млрд) для прямого выкупа акций на рынке, а также обеспечения ликвидностью брокеров. Тем не менее, турбулентность фондового рынка сохранилась до конца 2016 года.
Совокупный объем рынка акций КНР составляет порядка $9,5 трлн.
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