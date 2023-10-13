Турция рассматривает дорожную карту газового хаба

"Газпром" подготовил дорожную карту по проекту создания в Турции газового хаба. Турецкие партнеры в настоящее время рассматривают ее.

Как передает Day.Az, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью представителями СМИ.

"Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнерам. Они ее в настоящее время рассматривают", - сказал Новак.