https://news.day.az/world/1606217.html Турция рассматривает дорожную карту газового хаба
Турция рассматривает дорожную карту газового хаба
"Газпром" подготовил дорожную карту по проекту создания в Турции газового хаба. Турецкие партнеры в настоящее время рассматривают ее.
Как передает Day.Az, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью представителями СМИ.
"Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнерам. Они ее в настоящее время рассматривают", - сказал Новак.
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