Главы Еврокомиссии и Европарламента посетят Израиль
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Роберта Метсола сегодня отправляются в Израиль.
Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространила Еврокомиссия.
Основная цель визита - выразить солидарность с Израилем и ознакомиться с ситуацией в регионе.
Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола проведут серию встреч с руководством Израиля.
Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".
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