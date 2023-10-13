В Турции столкнулись два сухогруза

Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции, суда получили материальный ущерб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Он отметил, что "122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в РФ в израильский Ашдод".

Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе под флагом Панамы.

На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.