https://news.day.az/world/1606235.html Армения не всегда ведет себя по-партнерски - Лукашенко
Армения не всегда ведет себя по-партнерски - Лукашенко
Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
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