Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.