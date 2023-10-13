Боррель признает необходимость реформ Совбеза ООН

Европейский Союз признает необходимость реформирования международных институтов, в том числе Совета Безопасности ООН, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Мы признаем необходимость реформы многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН. Мы должны работать над этим вместе", - написал Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.

При этом, как полагает глава европейской дипломатии, без общих правил будет превалировать политика силы, при которой сильное господствует над слабым.

"Это было бы неприемлемо", - отметил Боррель.

Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога Евросоюз - Китай.

Ранее мы писали о том, что Боррель пытается успокоить Поднебесную.