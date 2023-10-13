ЦАХАЛ уничтожил десятки баз ХАМАСА в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в секторе Газа несколько десятков баз, которые использовались боевиками ХАМАС для запуска беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном телеграм-канале.

"Самолеты ВВС нанесли удары по десяткам баз, использовавшихся террористической организацией ХАМАС для запуска дронов и расположенных на крышах домов мирных граждан сектора Газа. Размещение ХАМАС этих баз на крышах домов является еще одним примером того, как террористы используют гражданских в качестве живого щита", - говорится в сообщении.

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