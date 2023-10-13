ХАМАС обстреливает Ашкелон

Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - объявило о нанесении новых ударов по израильскому городу Ашкелон.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Утверждается, что по городу было выпущено 150 ракет.

Ранее пресс-служба израильской армии информировала о том, что в Ашкелоне сработали сигналы воздушной тревоги.