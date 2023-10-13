https://news.day.az/world/1606239.html ХАМАС обстреливает Ашкелон
ХАМАС обстреливает Ашкелон
Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - объявило о нанесении новых ударов по израильскому городу Ашкелон.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.
Утверждается, что по городу было выпущено 150 ракет.
Ранее пресс-служба израильской армии информировала о том, что в Ашкелоне сработали сигналы воздушной тревоги.
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