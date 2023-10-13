Глава иранской дипломатии обсудил с лидером "Хезболла" ситуацию в Израиле

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и лидер ливанского движения "Хезболла" Хассан Насралла в пятницу провели встречу в Бейруте, на которой обсудили конфликт между Израилем и движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили иранские СМИ.

"Обе стороны в основном сосредоточили внимание на региональных событиях, в частности, на преступлениях сионистского режима против палестинского народа в секторе Газа", - сообщает агентство.

Амир Абдоллахиан подчеркнул, что Иран продолжит оказывать поддержку народу Палестины и ХАМАС.

В свою очередь западные СМИ передают, что по словам министра, Иран также стремится обеспечить безопасность Ливана на фоне напряженности в регионе.

Помимо этого, министр выразил мнение, что США следует серьезно повлиять на Израиль для предотвращения распространения конфликта по региону.

"В случае, если американцы хотят предотвратить развитие войны в регионе, они должны контролировать Израиль", - приводят СМИ слова Абдоллахиана.

Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ уничтожил десятки баз ХАМАСА в Газе.