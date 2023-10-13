https://news.day.az/world/1606264.html Эрдоган и Макрон обсудили Ближний Восток
Эрдоган и Макрон обсудили Ближний Восток
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эрдоган в разговоре с Макроном заявил, что в особенности Запад должен предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте. Турция считает нарушением прав человека действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа.
Завершение палестино-израильского конфликта возможно путем создания двух государств, отметил президент Турции.
Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ уничтожил десятки баз ХАМАСА в Газе.
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