Эрдоган и Макрон обсудили Ближний Восток

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган в разговоре с Макроном заявил, что в особенности Запад должен предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте. Турция считает нарушением прав человека действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа.

Завершение палестино-израильского конфликта возможно путем создания двух государств, отметил президент Турции.

Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ уничтожил десятки баз ХАМАСА в Газе.