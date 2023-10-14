США направят в Великобританию еще одну группу бомбардировщиков

Еще одна пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США после трансатлантического перелета должна прибыть на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии, сообщила новостная служба Gloucestershire Live, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Накануне туда уже были переброшены два B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Дайс в штате Техас.

Источники, подтверждающие изданию развертывание бомбардировщиков в Великобритании, не исключают, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке в условиях палестино-израильского конфликта.

"В сегодняшней сложной и динамичной обстановке безопасности значение этих миссий невозможно переоценить", - сказал накануне командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер. - Мы не только демонстрируем нашу приверженность коллективной обороне, но и укрепляем нашу способность реагировать на потенциальные вызовы".

Ранее мы писали о том, что США перебрасывают в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков.