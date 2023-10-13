Воздушная тревога на юге Израиля

Сирены, предупреждающие граждан Израиля о воздушной тревоге, звучат в южных районах страны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем официальном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены звучат в районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении.

Ранее сигналы воздушной тревоги сработали после перерыва в Ашкелоне - ближайшем к сектору Газа крупном израильском городе. Последний раз о тревоге в Ашкелоне, предупреждающей население о возможном ракетном обстреле, военные сообщали в четверг вечером.

Ашкелон, население которого составляет 149 тыс. человек, расположен на побережье Средиземного моря в 57 км к югу от Тель-Авива и в 12 км к северу от границы с сектором Газа. Командование тыла рекомендует населению города добраться до ближайшего бомбоубежища не более чем за 30 секунд после срабатывания сирены.