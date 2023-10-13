Израиль готовится к следующей фазе войны с ХАМАС

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военные страны готовятся к следующим этапам войны против радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, eго слова приводит Times of Israel.

По его словам, ЦАХАЛ готов провести операцию на всем Ближнем Востоке и везде, "где есть необходимость в обеспечении безопасности".

Хагари добавил, что ответственность за то, что может случиться с теми, кто не эвакуируется по предупреждению израильских властей из северной части сектора Газа, лежит на ХАМАС.