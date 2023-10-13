Иран выступил с призывом к США

Соединенные Штаты обеспокоены возможным расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке, но не делают ничего, чтобы сдержать Израиль. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который находится в Ливане с рабочим визитом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Американцы призывают все стороны к сдержанности, но при этом позволяют Израилю продолжать агрессию и совершать преступные действия, убивая мирных жителей в секторе Газа, - подчеркнул он. - Если США действительно стремятся предотвратить распространение войны в регионе, то они должны сдерживать Израиль".

Как отметил иранский дипломат, Вашингтон "призывает к миру и безопасности в регионе, но при этом продолжает направлять оружие и оказывать военную поддержку Израилю".

Он сообщил, что Тегеран обратился к властям Египта, Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста "за разрешением направлять гуманитарную помощь населению Газы и Западного берега реки Иордан, которые страдают от блокады и оккупации".

В свою очередь премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что его страна "находится в эпицентре региональной бури, вызванной отсутствием справедливого урегулирования палестинской проблемы". По его словам, "все недавние инциденты на границе с Израилем являются результатом израильских провокаций и вмешательства в нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей режим прекращения огня".

Ранее мы писали о том, что глава иранской дипломатии обсудил с лидером "Хезболла" ситуацию в Израиле.