Боррель высказался о призыве эвакуировать жителей Газы за день

Эвакуировать жителей сектора Газа за день невозможно, признал верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Пекине. Как передает Day.Az, его слова приводит ТАСС.

"Естественно, гражданское население надо предупреждать о предстоящей военной операции, чтобы они могли уехать, что Израиль и сделал. Но такое предупреждение и ожидаемый отъезд значительной части населения - а речь идет о миллионе человек - должны быть реалистичными. А, естественно, исход миллиона человек за 24 часа нереалистичен", - заявил он.