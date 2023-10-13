США готовы направить дополнительные силы на Ближний Восток

CША готовы направить вслед за авианосцем "Джеральд Форд" и кораблями на Ближний Восток дополнительные силы и средства в случае необходимости. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время в регионе находится ударная группа "Джеральд Форд" во главе с крупнейшим авианосцем в мире. Мы направили на Ближний Восток эскадрильи истребителей ВВС, и Министерство обороны США находится в полной готовности к развертыванию дополнительных сил и средств [для Израиля], если это потребуется", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что Иран выступил с призывом к США.