Глава Пентагона об одновременной поддержке Израиля и Украины

Правительство США сможет одновременно поддерживать и Израиль, и Украину, заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США - самая мощная страна в мире. Мы способны <...> выполнять свои обязательства и осуществлять поставки на многие театры [боевых действий одновременно]", - отметил глава американского оборонного ведомства. США продолжат поддерживать Израиль "так же, как они поддерживают Украину", утверждал глава Пентагона.

Ранее мы писали о том, что Иран выступил с призывом к США.