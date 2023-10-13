Ереванский чиновник попался на продаже дорогого участка за бесценок

Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении бывшего сотрудника мэрии Еревана в связи с незаконной продажей земельного участка.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, Б. К., занимавший в 2000-2006 пост замглавы управления градостроительства и архитектуры мэрии столицы, оформил незаконную сделку о купле-продаже участка земли в 6,5 тыс. кв м. в Давиташене. Участок, выделенный под парковую зону и не подлежащий продаже, был продан на основании фиктивного документа дочери бывшего депутата Р.Г. (Рубен Геворкян, ред.) А. Г. за 2,2 млн драмов (примерно 9300 манат). При этом реальная рыночная цена составляла 100 млн. драмов (около 423.000 манат)

Бывший чиновник мэрии обвиняется в использовании должностных полномочий и фальсификации документов. Ранее суд принял решение наложить арест на указанный земельный участок. Генпрокуратура оспаривает продажу данного участка другому физическому лицу.