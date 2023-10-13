https://news.day.az/world/1606353.html Первый самолет с турецкой помощью для Газы прибыл в Египет
Первый самолет с турецкой помощью для Газы прибыл в Египет
Турция направила груз с гуманитарной помощью для Газы, первый самолет прибыл в Египет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии закрытия делового форума Турция - Африка.
"Мы отправили гуманитарную помощь для Газы. Первый самолет с гуманитарным грузом приземлился сегодня около полудня. Глава нашего департамента по чрезвычайным ситуациям готовит новую партию гуманитарной помощи. Мы продолжим оказание помощи Палестине через Египет", - сказал он.
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