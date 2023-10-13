Египет отправил войска для укрепления границы с сектором Газа

Египет принял "беспрецедентные меры" для укрепления своей границы с сектором Газа, отправив туда своих силовиков, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Associated Press.

Как заявил высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, имя которого не названо, такие меры власти Египта предприняли для "предотвращения любых нарушений".

По словам израильского посла в РФ Александра Бен Цви, ведутся переговоры с Каиром о возможности выхода мирного населения и граждан других стран из сектора Газа.

Единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа является КПП Рафиах. Накануне Египет предложил объявить перемирие для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через Рафиах.