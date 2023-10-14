Тысячи демонстрантов на улицах Парижа

Участники манифестации с требованием повышения зарплат и обеспечения равных трудовых прав для мужчин и женщин начали движение в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Манифестанты двинулись от площади Италии на юге Парижа, чтобы завершить свой маршрут в районе Дома Инвалидов в центре.

В акции участвуют несколько тысяч демонстрантов, которые несут плакаты и знамена с требованием повышения зарплаты. В колоннах заметны эмблемы крупных французских профсоюзов.

Безопасность в ходе акции обеспечивает значительное число полицейских и жандармов. При этом в районе ресторана "Ротонда", который в местной прессе нередко называют "любимым заведением Эмманюэля Макрона", выставлен мощный кордон стражей порядка, усиленных водометом.