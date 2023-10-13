ЦАХАЛ провела рейды в секторе Газа

Армия Израиля провела рейды в секторе Газа для обнаружения заложников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, в рейдах были задействованы бронетанковые и пехотные войска.

"Солдаты ЦАХАЛ обыскали и собрали доказательства, которые помогут найти заложников. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ помешали террористическим ячейкам и инфраструктуре, расположенным в этом районе, в том числе ячейке ХАМАС, которая выпустила противотанковые ракеты по израильской территории", - говорится в сообщении.

Согласно данным The Times of Israel, 150-200 человек были взяты в заложники ХАМАСом во время атаки в субботу, 7 октября. К настоящему времени ЦАХАЛ уведомил семьи 120 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.