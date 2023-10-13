Пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа

Подразделения пехоты и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Day.Az.

"Данный шаг не является началом наземной операции Израиля в Газе", говорится в сообщении.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.