Пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа
Подразделения пехоты и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Day.Az.
"Данный шаг не является началом наземной операции Израиля в Газе", говорится в сообщении.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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