Турция контактирует с Россией по поставкам зерновых в Африку

Турция контактирует с Россией по поставкам 1 млн тонн зерновых в Африку. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az.

"Мы провели переговоры и продолжаем контакты с президентом России Владимиром Путиным для поставок на первом этапе в Африку 1 млн тонн зерновых", - сказал Эрдоган.

По его словам, несмотря на усилия Турции, зерновая сделка не была продлена, что негативно отразилось в том числе на обеспечении бедных стран Африки сельхозпродукцией.