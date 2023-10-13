https://news.day.az/world/1606389.html Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы
Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы
Власти Франции приняли решение ввести максимальный уровень террористической угрозы после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны и на фоне роста угроз в связи с кризисом в Израиле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse.
По его данным, введен уровень "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре