Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы

Власти Франции приняли решение ввести максимальный уровень террористической угрозы после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны и на фоне роста угроз в связи с кризисом в Израиле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse.

По его данным, введен уровень "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate.