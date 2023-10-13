Кадры эвакуации жителей сектора Газа

Корреспондент "Известий" в секторе Газа Ибрагим Исбаита показал кадры эвакуации мирных жителей, передает Day.Az.

"Вы видите за моей спиной колонны людей. Они прошли больше 10 километров, чтобы найти безопасное место, но безопасных мест сейчас нет. Мы просто идем по этому гуманитарному коридору в неизвестном направлении", - отметил корреспондент, который сам покидает северную часть анклава вместе со своей семьей.

У людей нет машин, в анклаве отсутствует электричество и топливо. На кадрах видно, что в колонне много детей. Жители Газы идут с теми вещами, что успели взять.

"Мы не знаем куда идти. Мы просто бежим в неизвестность", - сказал Исбаита.