https://news.day.az/world/1606400.html Хакан Фидан встретился с турецкими бизнесменами в Каире
Хакан Фидан встретился с турецкими бизнесменами в Каире
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с представителями турецкого бизнеса в столице Египта Каире, куда он прибыл в пятницу с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции на странице в X, передает Day.Az.
"Турция будет продолжать поддерживать турецких граждан и их инициативы за рубежом", заявил Хакан Фидан.
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