Хакан Фидан встретился с турецкими бизнесменами в Каире

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с представителями турецкого бизнеса в столице Египта Каире, куда он прибыл в пятницу с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции на странице в X, передает Day.Az.

"Турция будет продолжать поддерживать турецких граждан и их инициативы за рубежом", заявил Хакан Фидан.