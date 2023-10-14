США перебросили истребители на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зоне оперативной ответственности которого находится Ближний Восток, сообщило о прибытии в регион истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Истребители F-15E Strike Eagle 494-й экспедиционной эскадрильи прибыли в зону ответственности СЕНТКОМ для укрепления позиций США и наращивания воздушных операций на Ближнем Востоке", - сообщило командование на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыла авианосная ударная группа Gerald Ford. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что США готовы направить вслед за авианосцем Gerald Ford и кораблями на Ближний Восток дополнительные силы и средства в случае необходимости.

По сведениям телекомпании CNN, Вашингтон готовит к возможному развертыванию близ Израиля 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты, состоящий из более чем 2 тыс. морских пехотинцев, способных поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь. Как отмечает телеканал, в настоящий момент подразделение находится на борту корабля USS Bataan.